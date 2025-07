Ultim'ora Osimhen, il Galatasaray spinge! Romano: "Accordo su ingaggio vicino, ma offerta lontana da clausola"

Quale futuro per Victor Osimhen? La cosa certa è che ad oggi sembrano essere nulli i margini per una permanenza. Sono due le squadre che stanno facendo sul serio per il centravanti nigeriano: l'Al Hilal, pronto a pagare la clausola, e il Galatasaray che ha riattivato i contatti, sta spingendo forte e lo rivorrebbe in Turchia. Le ultime sulla questione arrivano da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto tramite il proprio canale Youtube: "A me risulta che non ci sia assolutamente nulla sul reintegro di Osimhen in organico, il Napoli non ci sta lavorando. Il pallino degli azzurri per l'attacco rimane Darwin Nunez, per quanto si tratta di un'operazione non facile, costosa, lenta. E' chiaro che vendere Osimhen diventa necessario per andare su Nunez. Per questo dico che a me non risulta che il Napoli stia lavorando per reintegrare Osimhen. C'è un'offerta economica molto importante dell'Al Hilal, un'offerta d'ingaggio quasi impareggiabile per tutti. L'Al Hilal mantiene questa sua posizione, vuole ancora tentare. Ma nel frattempo il Galatasaray si è rimesso in contatto sia col Napoli che col giocatore. Il Galatasaray sta parlando con Osimhen e dal punto di vista del contratto si può raggiungere un accordo economico, anche perché Osimhen in Turchia è stato molto bene e ci resterebbe volentieri.

C'è da chiarire la parte legata al Napoli, che ha un'offerta dell'Al Hilal da 75 milioni, ossia il valore della clausola. Era pronto a pagarla già prima del Mondiale per Club. Ad oggi il Galatasaray a questa cifra non arriva, ma si sta spingendo a 50 milioni di euro più bonus. Il Napoli vuole decisamente di più, vedremo se le parti raggiungeranno un accordo. Juventus? Le chiamate ci sono state, la Juve vuole essere informata fino in fondo. Ma ad oggi chi ha fatto offerte vere è l'Al Hilal, con la volontà di pagare la clausola, sperando di convincere Osimhen. E nel frattempo il Galatasaray, che con Osimhen sta avvicinandosi a un accordo sul contratto, ma che è fermo a 50 milioni più bonus, ancora bassa per raggiungere un'intesa".