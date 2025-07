Video Osimhen fa tappa a Wolfsburg: clamorosa accoglienza dei tifosi turchi

Victor Osimhen è stato avvistato a Wolfsburg, in Germania, dove è arrivato all'aeroporto per uno scalo prima di riimbarcarsi su un jet privato diretto a Istanbul. Il trasferimento al Galatasaray è ormai imminente e l’entusiasmo dei tifosi turchi è alle stelle.

All’esterno dell’aeroporto, infatti, tantissimi sostenitori del Galatasaray si sono radunati per salutarlo. Osimhen, colpito dall’accoglienza calorosa, è uscito per ringraziarli e ricambiare l’affetto prima della partenza verso la sua nuova avventura in Turchia. Di seguito le immagini diventate virali sui social.