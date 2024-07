Osimhen, l'offerta del Psg è di 90 mln: la posizione del Napoli

Il Psg ha offerto 90 milioni per Victor Osimhen, cifra ritenuta ancora bassa dal Napoli.

Il Psg ha offerto 90 milioni per Victor Osimhen, cifra ritenuta ancora bassa dal Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se per Kvara, singolarmente, Al-Khelaifi s'è spinto a offrire 110 milioni, va da sé che nel pacchetto è arrivato a 90 per Osimhen. Nel suo contratto fino al 2026, però, c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, e ciò vuol dire che il Napoli è sì disposto a trattare, ma non a scendere troppo al di sotto. Si vedrà.

Ma qualcosa si muove, seriamente, in attesa che dalla Premier arrivi qualche segnale e che il mercato arabo apra i battenti (lo vuole l'Al-Ahli). Per il momento, comunque, è ancora lui il centravanti azzurro e ieri ha lavorato regolarmente con la squadra sul campo Comunale di Carciato: la parte fisica, quella tecnico-tattica e anche una chiacchierata in campo con Conte. A fine allenamento, fasciatura sulla caviglia infortunata a fine campionato e relax. Meritato.