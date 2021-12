Osimhen-Nigeria, il Pres. federale: "Coppa d'Africa? Mi ha detto che vuole essere il capocannoniere!"

Victor Osimhen sarà a disposizione della Nigeria per la Coppa d'Africa. A confermarlo è stato il presidente della federazione nigeriana Amaju Pinnick: "Sta bene, è ansioso ed affamato di giocare in Coppa d'Africa. Parlo sempre con lui e vuole essere il capocannoniere della competizione. I discorsi su di lui sono solo politica, posso dirvi che tutti i giocatori convocati saranno in Camerun. E si giocherà: ci sono stati problemi con la variante Omicron, altamente contagiosa, ma è stato elaborato un protocollo di prim'ordine".