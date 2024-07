Osimhen, Romano: "Il PSG ha il via libera del nigeriano ma trattativa col Napoli non facile"

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa in corso con il Paris Saint Germain e Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sembra essere prossimo a lasciare il Napoli anche se l'intesa tra i club non sembra facile.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "ll Paris Saint-Germain ha il via libera di Osimhen per il progetto/trasloco, lavori in corso sui dettagli del contratto. La trattativa tra PSG e Napoli ormai è parte fondamentale della vicenda, non facile. Se Osimhen parte, il Napoli andrà su Lukaku".

