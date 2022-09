Osimhen sta per tornare: ancora due gare out, ecco quando andrà in panchina. Ma il Napoli non ha fretta

Victor Osimhen sta per tornare. Manca ancora qualche giorno, qualcosa in più di una settimana, per rivederlo in campo ad allenarsi con i compagni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sta per tornare. Manca ancora qualche giorno, qualcosa in più di una settimana, per rivederlo in campo ad allenarsi con i compagni. Per rivederlo invece negli stadi, d'Italia e d'Europa, bisognerà aspettare qualcosina in più, probabilmente almeno fino al 9 ottobre, data della partita contro la Cremonese, in mezzo alle sfide di andata e ritorno con l'Ajax in Champions League. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

Osimhen si è fermato nella notte magica con il Liverpool dopo che per 40’ era stato l’incubo della difesa Reds, colpendo un palo, procurandosi un rigore che poi ha sbagliato, comunque “aprendo” in lungo e in largo la terza linea di Klopp, l’uomo che perde sempre a Napoli. Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, proprio il classico infortunio da velocista. Era il 7 settembre e si parla di 4-5 settimane per il recupero completo. Insomma nessuna fretta, perché una ricaduta sarebbe imperdonabile con 12 partite in 43 giorni, a cominciare da sabato prossimo".