Ostigard rifiuta il Rennes e frena l'arrivo di Hermoso: senza il suo addio l'affare non si fa

vedi letture

Le perplessità di Ostigard, che rifiuta al momento il Rennes, frenano ulteriormente l'assalto definitivo allo svincolato Mario Hermoso, centrale spagnolo di 29 anni reduce dalla chiusura dell'esperienza all'Atletico Madrid, ora inseguito anche dal Milan: Manna è in contatto con il suo agente da tempo, ma la trattativa è stata congelata e archiviata in attesa di sviluppi. Cioè delle uscite. Che in difesa sono ferme al rifiuto di Ostigard. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.