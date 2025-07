Pausa per Nunez, CdS: il Napoli ha fissato dei paletti economici, i dettagli

Il Napoli ha sospeso ogni trattativa relativa a Darwin Núñez dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota e André Silva, rispettando il lutto che ha colpito il Portogallo, il Liverpool e l’intero mondo del calcio. Esiste un’umanità e ci sono sensazioni che vanno oltre il calcio, e "il ds Manna e il Napoli si sono ovviamente chiusi in un silenzio rispettoso fi no a quando servirà". Scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione in edicola oggi. Ogni attività legata al mercato in uscita da Liverpool è dunque stata interrotta. In questo contesto, è impossibile e inopportuno immaginare sviluppi a breve sul fronte Nuñez, che era tra gli obiettivi principali del Napoli per rinforzare l’attacco.

Prima del dramma, il club azzurro aveva lavorato a lungo sull’operazione: Darwin aveva dato il suo assenso al trasferimento, e il ds Manna, insieme al presidente De Laurentiis, aveva avviato un dialogo diretto con l’intermediario Fali Ramadani. Il Napoli c’è, è pronto, ma ha posto dei paletti economici molto chiari, svela il quotidiano. La richiesta del Liverpool – tra i 51 milioni di sterline e i 60 milioni di euro – è stata considerata troppo alta, così come l’ingaggio superiore ai 5,5 milioni annui. “Senza il Decreto Crescita, non potrà superare i 5 milioni”, evidenziano da Castel Volturno. Il club resta alla finestra, ma nel pieno rispetto del lutto e della dignità delle persone coinvolte.