Pedullà apre a James-Napoli: "Primi contatti per il grande colpo! Si può scendere sotto i 40mln, Ancelotti..."

Il grande sogno di mercato del Napoli è il colombiano James Rodriguez del Real Madrid. Una possibilità concreta o una semplice suggestione? Un affare, secondo Alfredo Pedullà, da non escludere. Anzi: "Una scintilla per il nuovo Napoli individuata da Ancelotti in James Rodriguez. C'è una spiegazione: ha i numeri giusti e vuole rilanciarsi. Si può abbattere il prezzo del cartellino - le parole del giornalista del Corriere dello Sport con un video sull'edizione online - e si può scendere sotto i 40 milioni di euro. Non c'è grande fretta ma c'è la necessità di centrare un grande colpo per l'attacco. Esiste anche la pista Rodrigo, ma è più complicata per il gioco al rialzo del Valencia. Ecco perché Rodriguez è l'attaccante giusto, per Ancelotti. Dalla suggestione si deve passare alla trattativa. I contatti già si sono stati: Rodriguez è un nome da tenere in considerazione".