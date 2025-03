Pellegrini può lasciare Roma: il Napoli continua a lavorarci da dicembre

vedi letture

Il Napoli non ha mai sostituito Piotr Zielinski, andato all’Inter a parametro zero. Di fatto non è mai arrivato un naturale sostituto, un giocatore con le sue caratteristiche tecniche. Potrebbe farlo la prossima estate, tanti nomi in ballo, calciatori che potrebbero rinforzare il centrocampo in vista del ritorno in Champions League.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi è in edicola, nel mirino del club azzurro c’è ancora Lorenzo Pellegrini, che potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Napoli si era mosso già a dicembre per lui. Piace anche Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Un nome che ritorna, un profilo da tempo gradito al club.