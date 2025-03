Per il rinnovo fino al 2027 di Anguissa basta una Pec: la situazione

Per il rinnovo di Frank Anguissa non servono appuntamenti: al Napoli basterà inviare una Pec per esercitare l'opzione unilaterale per prolungare l'acccordo fino a 2027. Lo ribadisce l'edizioen odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come, invece, servirà l'accordo con il centrocampista se si vorrà andare oltre quella data.

"Non servono appuntamenti. Basterà una pec a certificare un prolungamento di contratto più scontato che mai. Entro fine mese il Napoli eserciterà l’opzione a suo favore per rinnovare l’accordo con Frank Zambo Anguissa per altre due stagioni e quindi portare l’attuale – che ha scadenza a giugno – fino al 2027, evitando così di perdere a zero uno dei leader della squadra di Conte. Poi si aprirà un’altra partita, per capire se ci sarà la volontà comune di andare avanti insieme" sottolinea la rosea, che spiega come il calciatore si stia guardando attorno per capire se arriveranno offerte più importanti sul piano economico.