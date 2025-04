Perché il Napoli cala nei secondi tempi? Arriva la risposta dallo spogliatoio

La domanda ricorrente dopo il pareggio contro il Bologna è una sola: perché questa classica e ormai solita metamorfosi del Napoli tra primo e secondo tempo? Ha risposto al quesito a fine partita il vice di Conte, Stellini, ieri in panchina per la squalifica del tecnico.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sicuramente non c'è una ragione sola, ma dobbiamo considerare più aspetti. Nelle ultime due gara abbiamo incontrato due squadre importanti, Milan e Bologna hanno giocato la Champions. A Bologna hanno dovuto soffrire tutte le squadre. Giocavamo contro una squadra che va rispettata, in un campo difficile. Siamo stati bravi, il punto di oggi ci permette di essere aggrappati ad un sogno e distaccarci di un ulteriore punto da chi abbiamo dietro. Ricordando che zona Champions era il nostro obiettivo. E' quindi un punto positivo. Detto questo dobbiamo crescere di mentalità. Dobbiamo guardare oltre, la nostra caratteristica principale che ci ha portati dove siamo è il gioco. Giocare come nella ripresa non è nelle nostre corde, cercando di continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo perché la nostra caratteristica è quella".

Queste le sue parole a Dazn: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato questo tipo di partita con aggressività e gioco. Nella ripresa ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso ritmo pensando a difenderci e abbiamo fatto fatica. Noi dobbiamo pressare a fare la partita, se ci manca questo non siamo più capaci di fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo. Dobbiamo crescere in voglia di giocare la palla".