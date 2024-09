Piedi per terra e testa solo al Monza: Conte è stato chiaro ieri a Castel Volturno

Il Napoli 2 ha convinto e vinto, dando a Conte la serenità di avere in alcuni ruoli alternative credibili: Gilmour, Neres, Ngonge che si candida per accumulare più spazio dopo la doppietta contro il Palermo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che Antonio Conte è entrato nella testa e nel cuore dei ragazzi, ha ottenuto la loro disponibilità al sacrificio, ad evolversi anche tatticamente ricercando la duttilità.

La strada è tenerli tutti sempre sul pezzo e l’ha fatto anche dopo il 5-0 inflitto al Palermo in Coppa Italia mandando subito un messaggio allo spogliatoio: "Si parlerà di grande Napoli, tutto sarà all’eccesso e poi ci riporteranno alla realtà domenica. Avremo difficoltà, dovremo essere bravi, con concentrazione sul Monza, la nostra prossima gara della vita. Dobbiamo stare zitti, testa bassa e lavorare", le parole di Conte in conferenza. Tutti sulla terra - si legge - anche perché bisognerà avere il pensiero fisso per la sfida contro il Monza, l’ha detto anche ieri alla ripresa a Castel Volturno.