Plusvalenze fittizie: chiesta multa da 392mila euro per il Napoli e 11 mesi di inibizione per ADL

Tra le società coinvolte nel caso, cinque sono di Serie A: si tratta di Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa ed Empoli

TuttoNapoli.net

Il processo sportivo sulle plusvalenze nel calcio ha preso il via con la prima udienza: il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Carlo Sica, dovrà esprimersi sulla posizione di undici club e 61 dirigenti accusati di presunti illeciti amministrativi. Tra le società coinvolte nel caso, cinque sono di Serie A: si tratta di Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa ed Empoli. L'accusa ha chiesto, oltre ad ammende per bianconeri (800.000 euro) e partenopei (329.000 euro), 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli e 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis. Le altre squadre coinvolte sono Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara. Lo scrive Sportmediaset.