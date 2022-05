Podio blindato, ADL sorride e guadagna più della Juventus: quanto vale il terzo posto

Aurelio De Laurentiis può sorridere: il Napoli batte il Torino in trasferta e mette praticamente in cassaforte il piazzamento sul podio.

Dopo aver conquistato la Champions League, per gli azzurri può essere importante anche blindare la sua posizione di classifica in termini economici, come spiega La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli blinda il terzo posto che fa gongolare il presidente De Laurentiis: entreranno almeno 4 milioni in più in cassa fra premio Lega e diritti Champions. Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti".