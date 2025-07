Politano: "A Napoli come da nessun'altra parte, voglio restare a lungo! De Bruyne? Che umiltà. Sullo Scudetto..."

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, nel terzo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Napoli-Cagliari? È stata una partita indescrivibile, una gioia immensa. L'avevamo vissuta due anni prima, ma l'anno scorso è stato un campionato lunghissimo e combattuto: siamo riusciti a raggiungere un risultato per noi e per la nostra città che resterà nella storia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e speriamo che anche quest'anno riusciremo a cavalcare quest'onda. Per me è stato un anno duro, pieno di sacrifici: sono contento di com'è andata la stagione, sono cresciuto tantissimo su tanti aspetti.

"Amma faticà cchiù assaje"? Come ha detto il mister stiamo lavorando più dell'anno scorso in questi giorni: Conte è di parola e ci sta mettendo sotto (ride ndr). È normale che dopo un mese fermi dobbiamo lavorare e preparare la stagione nel migliore dei modi.

De Bruyne è un campione assoluto, non serve che lo dica io. Si è presentato benissimo, è un ragazzo semplice e molto umile che sta cercando di integrarsi al meglio. Siamo contenti di averlo con noi, perché quando arriva un calciatore del genere vuol dire che siamo diventati una squadra di livello internazionale. Siamo felici anche degli altri nuovi arrivi che si sono presentati alla grande e piano piano si inseriranno sempre di più.

Ormai sono 6 anni che mi trovo al Napoli, mia moglie è di qua. Per me Napoli è una seconda casa, mi trovo benissimo, amo vivere la città e vivere la vita da napoletano. Spero di restare tanti altri anni qui, perché come si vive a Napoli non si vive da nessun'altra parte.

Voglio ringraziare tutti i tifosi, perché già da due giorni sono tantissimi. I nostri tifosi sono sempre presenti nel bene e nel male, ci danno sempre una mano: noi gli promettiamo il massimo impegno e di onorare sempre la maglia".