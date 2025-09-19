Politano da applausi, voti alti in pagella: "Salva un gol! Lavoro incredibile"

Voti alti in pagella per Matteo Politano contro il City. Salva un gol sulla linea e non smette mai di correre. Anche con la fascia al braccio.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Encomiabile il lavoro in copertura. Come sempre, più di sempre. Miracoloso su Reijnders: quel passo indietro fa la differenza ed evita il gol certo".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Esulta come un gol quando salva sulla linea su Reijnders e fa bene perché è provvidenziale. Duello personale con Doku, corre senza un attimo di tregua, poi giallo e sostituzione".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Gioca un primo tempo eroico. Lotta su ogni pallone, si propone e compie un gran salvataggio a fine primo tempo. Conte lo cambia per non rischiare il secondo giallo".