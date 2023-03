Politano: "Napoli ti entra dentro e quando ti innamori è difficile staccarti. Ora testa al Milan, poi alla Champions"

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 contro Malta.

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 contro Malta: "Siamo stati bravi a sbloccarla e a fare il 2-0, peccato perché potevamo fare più gol stasera. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' troppo i ritmi, loro ripartivano. Non giocare spesso insieme non aiuta, ci sono tanti giovani, bisogna lavorare per far tornare una grande Italia".