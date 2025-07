Pres. Galatasaray frena: "Osimhen? Non faremo mai mosse che ci creino difficoltà finanziarie!"

vedi letture

Victor Osimhen andrà o no al Galatasaray? Il Napoli attende le garanzie bancarie circa l'offerta di 75 milioni di euro del club turco. Intanto, secondo quanto riportato da Radyospor, il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha commentato le voci relative a un possibile trasferimento dell'attaccante nigeriano, mettendo in chiaro la linea del club.

Ozbek ha parla della politica di prudenza finanziaria del Galatasaray: "Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen", le parole riportate dal sito turco.