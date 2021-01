Pres. Verona: "Zaccagni? Stiamo parlando col Napoli, ma non si muove fino a giugno!"

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Kiss Kiss Napoli confermando la trattativa di mercato col club azzurro per Zaccagni, anni 25, centrocampista offensivo che tanto piace al club di De Laurentiis: "Zaccagni? Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”.