PRIMA PAGINA - L'annuncio di AS: "Si complica la cessione di James all'Atletico!"

"Si complica la cessione di James all'Atletico!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano spagnolo AS. Il ko per 7-3 in amichevole frena l'affare per il colombiano. Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di continuare a rinforzare la diretta concorrente dopo averle già ceduto Llorente. Il Napoli può così tornare in corsa dato che Zidane ha ribadito che James non rientra nei suoi piani e cambia poco, per lui, dopo il ko di Asensio. Ecco la prima pagina di AS: