Primavera Coppa Italia, Napoli-Renate: segui la diretta della gara
premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta
13.50 - Squadre che fanno rientro negli spogliatoi, tutto pronto a Cercola per l'inizio del match
13.45 - Le formazioni ufficiali della gara:
Napoli: Spinelli, Colella, Gambardella, Nardozi, Smeraldi, Palomba, Anic, Eletto, De Martino, Genovese, Saviano. A disp.: Lattisi, Testa, Favicchio, De Chiara, Melnyk, Lo Scalzo, Gorica, Barido’, Zappettini, Esposito, Santella. All.: Rocco.
Renate: Alfieri, Capozucca, Guerra, Lo Re, Nechita, Stagi, Leoni, Fortunato, Martinazzi, Valerin, Mapelli. A disp.: Pirovano, Signore, Falcone, La Ruffa, Gorni, Arioli, Pozzi, Guidi, Pietropoli, Nelini, Carta. All.: Boscolo.
13.20 - Inizia il riscaldamento per le due squadre
Segui su TuttoNapoli la gara di Coppa Italia Primavera tra Napoli e Renate valida per i 32esimi di finale della competizione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro