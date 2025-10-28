Live

Primavera Coppa Italia, Napoli-Renate: segui la diretta della gara

Oggi alle 13:45In primo piano
di Daniele Rodia

13.50 - Squadre che fanno rientro negli spogliatoi, tutto pronto a Cercola per l'inizio del match

13.45 - Le formazioni ufficiali della gara:

Napoli: Spinelli, Colella, Gambardella, Nardozi, Smeraldi, Palomba, Anic, Eletto, De Martino, Genovese, Saviano. A disp.: Lattisi, Testa, Favicchio, De Chiara, Melnyk, Lo Scalzo, Gorica, Barido’, Zappettini, Esposito, Santella. All.: Rocco.

Renate: Alfieri, Capozucca, Guerra, Lo Re, Nechita, Stagi, Leoni, Fortunato, Martinazzi, Valerin, Mapelli. A disp.: Pirovano, Signore, Falcone, La Ruffa, Gorni, Arioli, Pozzi, Guidi, Pietropoli, Nelini, Carta. All.: Boscolo.

13.20 - Inizia il riscaldamento per le due squadre

Segui su TuttoNapoli la gara di Coppa Italia Primavera tra Napoli e Renate valida per i 32esimi di finale della competizione.