Rileggi live Primavera, Frosinone-Napoli 3-1 (1' Mboumbou, 2' Cichero, 33' Barcella, 73' Dixon ): ko beffardo!

vedi letture

Brutta, bruttissima sconfitta quella del Napoli a Frosinone: risultato finale di 3-1 e azzurrini che scivolano ora a -6 dai ciociari primi in classifica. Peccato per i tanti che episodi che hanno indirizzato la gara, a tratti dominata dagli azzurri, imprecisi però in fase difensiva.

90'+5' - FINISCE LA GARA, CADE IL NAPOLI PER 3-1!

90'+3' - Espulso anche Colella, Napoli in 9

90' - 5' di recupero

88' - Fuori Russo e dentro Cimmaruta.

79' - Giallo anche per Malasomma

76' - Chance per Popovic che ci prova con il suo mancino ma l'estremo difensore del Frosinone dice no!

73' - TRIS DEL FROSINONE! Azione personale di Dixon e rete del 3-1 con un potentissimo destro ad incrocio che batte Turi!

70' - Entriamo nel finale di una gara fondamentale per il destino del Napoli!

67' - ROSSO ANCHE PER ESPOSITO DEL NAPOLI!

66' - ROSSO DIRETTO PER BARCELLA! Gomitata alta di reazione per Barcella su Esposito e cartellino rosso.

65' - Che occasione per Dixon! Erroraccio in fase di disimpegno per il Napoli, il canadese Dixon scappa a Gambardella in contropiede e va all'uno contro uno con Turi, il destro dell'attaccante del Frosinone è però impreciso e termina out

60' - MIRACOLO DELLA DIFESA DEL FROSINONE! Da calcio d'angolo calciato da Russo, tentativo di Popovic e salvataggio sulla linea di Pelosi!

59' - Fondamentale l'intervento di De Chiara che blocca il tentativo di Barcella dopo una straordinaria giocata di Dixon

54' - Occasione Frosinone: Barcella ci prova da un calcio di punizione, Turi viene colto di sorpresa e salva in corner​​​​​​

53' - ​​​​​Fuori Borriello e Ballabile, dentro Popovic e Malasomma.

53' - In questo avvio di secondo tempo molto meglio il Frosinone che continua sulla falsariga della fine del primo tempo.

13.00 - SI RIPARTE!

12.48 - Termina la prima frazione, Napoli sotto per 2-1

45' - Concesso 1' di recupero

39' - Ammonito Ballabile

33' - Vantaggio Frosinone: Erroraccio di Turi che nel tentativo di rinviare colpisce Dixon, l'attaccante del Frosinone serve a porta vuota Barcella che non sbaglia. Il rilancio di Turi colpisce il braccio di Dixon ma l'arbitro non interrompe il gioco!

31' - TRAVERSA DI MBOUMBOU! Che azione del Napoli, dal lato sinistro parte il tiro di Bruno Mboumbou che scheggia la traversa!

30' - È un dominio azzurro a Frosinone, la squadra di casa però si difende molto bene

17' - Ci prova Di Martino dagli sviluppi di un calcio d'angolo ma il pallone termina molto alto

15' - Ammonito Marchese per fallo su Di Martino

14' - Primo quarto d'ora di partita, dopo il botta e risposta iniziale c'è tanta intensità in mezzo al campo

2' - Pareggio immediato del Frosinone! In rete il venezuelano Cichero! L'attaccante del Frosinone supera Turi con un preciso pallonetto perfetto, ristabilita la parità!

1' - DOPO 40 SECONDI DI GIOCO IL NAPOLI È GIÀ AVANTI! Mboumbou scappa in contropiede e con un destro ad incrociare batte Minicangeli!

12.02 - INIZIA LA GARA!

11.54 - Squadre rientrate negl spogliatoi, terminata la fase di riscaldamento. Tutto pronto a Ferentino per l'inizio di una gara molto importante per le ambizioni di promozione delle due squadre!

11.45 - Sono ufficiali le formazioni della gara:

FROSINONE: Minicangeli; Luchetti, Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Marchese, Ndow, Cichero, Barcella, Dixon

NAPOLI: Turi; Di Martino, Colella, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile, De Chiara, Mboumbou, Borriello, De Martino

Il Napoli Primavera affronta alle ore 12:00 il Frosinone per la 22esima giornata del campionato Primavera 2: sarà una sfida fondamentale per la classifica, attualmente gli azzurrini sono a -3 dai giovani ciociari e possono tentare l'aggancio! Il match si giocherà al Centro Sportivo "Città dello Sport" di Ferentino.