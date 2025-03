Rileggi live Primavera, Napoli-Monopoli 1-0 (Russo 53'): vittoria fondamentale per gli azzurrini!

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 16:05 In primo piano

Fondamentale vittoria del Napoli Primavera che batte il Monopoli per 1-0 e accorcia sul Frosinone! La rete di sinistro di Lorenzo Russo regala 3 punti importantissimi agli azzurrini che si portano a -3 dal Frosinone capolista! La prossima sfida sarà proprio ai ciociari, il prossimo sabato

95' - FINISCE LA GARA! IL NAPOLI VINCE PER 1-0!

94' - Clamorosa occasione fallita da Pinzolo! In contropiede dal calcio d'angolo prova a battere il portiere ma è sempre Silvestri a dire di no!

93' - Corner in favore del Monopoli. Il Napoli arretra

92' - Ancora Silvestri! Che partita del portiere del Monopoli! Chiude su Pinzolo solo davanti alla porta ed evita il 2-0

91' - Corner in favore del Napoli

90' - Assegnati 5' di recupero!

89' - Fuori De Martino e Mboumbou e dentro Anic e Pinzolo

85' - Entriamo nella parte finale della gara!

76' - CHE OCCASIONE PER MBOUMBOU! Arriva davanti al portiere dopo una bella serpentina ma il suo destro si stampa sul petto di Silvestri. Il Napoli non riesce a chiuderla

75' - Ammonito Colella

74' - TRAVERSA DI MALASOMMA! Destro dell'esterno azzurro che si schianta contro la traversa.

60' - Chance per il Napoli: Mboumbou ci prova dal lato sinistro ma Silvestri è sempre attento!

53' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! BORDATA DI SINISTRO DI RUSSO DAI 20 METRI! Lorenzo Russo raccoglie una palla al limite dell'area di rigore e lascia partire un mancino ad incrociare che batte Silvestri!

46' - Subito una buona notizia da Pescara con il raddoppio degli abruzzesi sul Frosinone.

15.32 - Riparte il secondo tempo

15.20 - Intanto a Pescara il Frosinone è sotto nel punteggio per 1-0.

45'+3' - FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - CHE ERRORE DI BORRIELLO! Silvestri sbaglia la smanacciata da calcio d'angolo, Borriello raccoglie il rinvio ma sbaglia a porta vuota! Che occasione.

45'+1' - Corner in favore del Monopoli

45' - 3' di recupero

44' - Mboumbou mania: è lui il più acceso in partita, destro debole ma insidioso che Silvestri respinge!

37' - Torna a spingere il Napoli, Mboumbou recupera un buon pallone ma Borriello non riesce a trovare compagni con il suo cross in area di rigore

30' - Il Napoli prova a spingere ma non trova sbocchi

20' - Che giocata di Mboumbou che da vero pivot manda in porta Borriello ma l'attaccante azzurro sbaglia e viene ancora una volta ipnotizzato da Silvestri

14' - MIRACOLO DI SILVESTRI! Occasione Napoli da calcio d'angolo, dopo una mischia in area di rigore De Chiara ci prova con il mancino ma l'estremo difensore ospite è attentissimo!

4' - Prima fiamma della gara con il tentativo di Mboumbou che viene respinto in calcio d'angolo

14.30 - INIZIA LA GARA!

14.20 - Le formazioni ufficiali della partita:

NAPOLI: Turi, Di Martino, Colella, Gambardella, Russo, De Chiara, Malasomma, De Martino, Mboumbou, Popovic, Borriello. PANCHINA: Sorrentino, Zago, F.Distratto, Khraban, Cimmaruta, D.Distratto, Pinzolo, Napoletano, Anic, Gisondi. All. Rocco

MONOPOLI: Silvestri, Collaro, Bernardis, Mancino, Rolla, Di Bari, Martini, De Gennaro, Depalo, La Sorsa, Paukstys. PANCHINA: 12 De Michele, 13 Lamacchia, 14, Marchionna, 15 De Palo, 16 Spadavecchia, 17 Lamberta, 18 Persichini, 19 Di Cagno, 20 Fracchiolla, 21 Madio. All. D’Ermilio

Il Napoli Primavera si prepara ad affrontare il Monopoli Primavera allo stadio Piccolo di Cercola: il match della 21esima giornata del campionato di Primavera 2 vedrà gli azzurrini sfidare la penultima forza del campionato. Il Napoli è imbattuto da più di 2 mesi e vuole continuare a macinare punti per la zona playoff ma anche per restare in scia del Frosinone capolista; il Monopoli con l'ultima vittoria contro il Palermo ha distanziato l'ultimo posto di 4 punti.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra Napoli e Monopoli valevole per il 21esimo turno.