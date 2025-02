Rileggi live Primavera, Napoli-Pisa 5-1 (28' Novak, 40’ Raggioli, 50' Popovic, 65' Malasomma, 75' De Chiara, 90' Mboumbou): finisce in rissa con due rossi!

13.58 - Finisce qui!

91' - Rissa in campo! Un giocatore del Pisa fa il dito medio ai tifosi e succede il delirio. Due rossi nel Napoli: Malasomma e mister Rocco.

90' - MBOUMBOU FIRMA LA MANITA PER GLI AZZURRINI! Contropiede, due dribbling del nuovo acquisto di gennaio e tiro ad incrociare!

75' - POKER DEGLI AZZURRINI! Ballabile sgasa sulla fascia destra, supera due avversari e serve al centro dell'area di rigore De Chiara: aggancio e destro violento che si insacca sotto la traversa!

71' - PALO DEL NAPOLI! De Chiara sfiora un eurogol: da centrocampo vede il portiere fuori dai pali e lascia partire un destro fortissimo, palla deviata dal portiere pisano di quel poco che basta per farla sbattere sul palo!

65' - TRIS DEL NAPOLI! Punizione dal limite di Russo, botta secca respinta dal portiere, Malasomma sfrutta il rimpallo ed insacca la rete del 3-1!

50- AZZURRINI IN VANTAGGIO! Azione spettacolare di Popovic, il serbo con tre dribbling supera gli avversari in area di rigore e con un destro ad incrociare insacca il 2-1!

13.10 - Inizia il secondo tempo

50' - Dopo 5' di recupero finisce il primo tempo sotto al diluvio.

45' - ALTRO PALO DEL PISA! Ancora Novak colpisce il legno dopo una mischia in area di rigore.

40' - PAREGGIO DEL NAPOLI! Raggioli colpisce di testa sul primo palo e insacca alle spalle di Giuliani.

28' - VANTAGGIO DEL PISA! Si ferma D'Angelo per un problema muscolare, il Pisa non butta la palla fuori e continua l'azione sulla fascia destra: cross all'indietro per Novak che trafigge Turi. Grandi proteste degli azzurrini per il mancato fair play degli ospiti, scatta la rissa in campo!

27' - Destro secco di Popovic, centrale

25' - Corner in favore del Napoli

14' - PALO DEL PISA! Bocs colpisce il montante!

4' - Primo brivido della gara, tentativo di Esposito che finisce poco alto!

12.00 - Inizia la gara!

11.58 - Tutto pronto per il fischio d'inizio al Piccolo di Cercola!

11.45 - Le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Turi; Colella, D’Angelo, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile, De Chiara, Raggioli, Popovic, De Martino.

PISA: Giuliani; Baldacci, Bacciardi, Capitanini, Arnesi, Casarosa, Nettazzi, Cannarsa, Novak, Bocs, Vivace.

Oggi, alle ore 12:00, il Napoli Primavera affronta il Pisa per la 19esima giornata del campionato di Primavera 2. Gli azzurrini devono reagire dopo il pari in trasferta a Bari nell'ultima giornata, il Pisa invece deve uscire da una lunghissima crisi: ultima vittoria il 14 dicembre poi 5 sconfitte ed 1 pareggio.

