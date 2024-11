Rileggi live Primavera, Napoli-Ternana 2-0 (Raggioli 11', Gioielli (R) 14'): settima vittoria di fila per gli azzurrini!

VINCE ANCORA IL NAPOLI PRIMAVERA CHE PORTA A SETTE LA STRISCIA DI VITTORIE CONSECUTIVE IN CAMPIONATO, BLINDANDO IL SECONDO POSTO E LA ZONA PLAYOFF. SUCCEDE TUTTO NEI PRIMI 15' DOVE A SBLOCCARE IL RISULTATO È RAGGIOLI CON UN PERFETTO STACCO DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO; 3' MINUTI DOPO È IL RIGORE GUADAGNATO DA BORRIELLO A PORTARE IL RADDOPPIO AZZURRINO, SUL DISCHETTO UN IMPECCABILE GIOIELLI SPIAZZA NOVELLI. LA GARA HA POCO DA OFFRIRE DOPO IL DOPPIO VANTAGGIO DEL NAPOLI, LA TERNANA HA CREATO POCHISSIMO E TURI NON È MAI STATO IMPEGNATO. TOTALE DOMINIO E CONTROLLO PER GLI AZZURRINI CHE VOLANO A 21 PUNTI IN SCIA DEL FROSINONE PRIMO A 22.

16.18 - TERMINA LA GARA!

90' - Assegnati 4' minuti di recupero.

78' - Punizione dal limite pericolosa per il Napoli.

71' - Espulso Girasole.

65' - Ci prova la Ternana con il destro di Fulga centrale ma alto.

60' - Colpo di testa di Raggioli e salvataggio sulla linea di Gori, rischia il poker il Napoli.

56' - Spinge adesso la Ternana, due occasioni potenziali e baricentro totalmente offensivo.

54' - Corner a favore del Napoli

50' - Poco da aggiungere al copione del primo tempo, il Napoli mantiene la gestione e la Ternana ha poco da offrire offensivamente.

46'- Esce Colella ed entra Di Martino

15.30 - Comincia il secondo tempo.

15.27 - Le squadre rientrano in campo.

15.17 - Termina il primo tempo.

43' - Ancora pochissimi rischi per gli azzurrini, la Ternana ci prova ma la difesa regge gli urti.

34' - Alza la pressione la Ternana, ma il Napoli con un buon giropalla nello stretto respira e prende campo. Applausi dagli spalti.

30' - Fase di stallo della gara, lo sprint iniziale del Napoli permette agli azzurrini di poter attendere lo sviluppo di gioco degli ospiti.

21' - Gran recupero di De Chiara che blocca il contropiede della Ternana.

19' - Giropalla azzurro

18' - Ammonito anche Valenti nella Ternana.

17' - Domina il Napoli che adesso gestisce l'iniziale doppio vantaggio con il possesso palla.

14' - NON SBAGLIA GIOIELLI DAGLI 11 METRI, SPIAZZATO NOVELLI!

13' - RIGORE PER IL NAPOLI! Atterrato Borriello proprio all'ingresso dell'area di rigore, l'arbitro non ha dubbi e fischia il penalty!

11' - GOOOL DEL NAPOLI! RAGGIOLI! Corner perfetto di Malasomma e staccata imperiosa di Raggioli sul secondo palo che porta il Napoli in vantaggio! Dominio azzurro in questo inizio di gara.

10' - Palla deliziosa di De Chiara che serve perfettamente Gioielli dietro la linea difensiva della Ternana, l'attaccante azzurrino stoppa controlla e calcia al volo ma Novelli ipnotizza in corner!

5' - Squillo di Ballabile che supera due avversari e si invola verso la porta ma viene falciato da Girasole che diventa il primo ammonito del match!

14.30 - INIZIA LA GARA!

14.20 - Le formazioni ufficiali di Napoli-Ternana Primavera 2, out Popovic (in panchina) per una botta subita con la nazionale Serba:

Napoli (4-2-3-1): Turi, Colella,Gambardella, Esposito, D'Angelo, Gioielli, Malasomma, De Chiara, Ballabile, Raggioli, Borriello

Ternana: Novelli, Valenti, Gori, Girasole, Goretti, Sow, Fulga, Laconte, Pierdomenico, Boudaas, Turella

14.05 - A breve l'inizio della gara e le distinte ufficiali per scoprire le scelte dei due allenatori!

Oggi, alle 14:30, il Napoli Primavera affronterà la Ternana nella nona giornata del campionato di Primavera 2. Gli azzurrini arrivano a questa sfida con il morale altissimo, forti di sei vittorie consecutive che li hanno proiettati ad un solido secondo posto in classifica. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nelle ultime settimane e vuole continuare la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo. Dall’altra parte, la Ternana si trova in una situazione decisamente diversa. I rossoverdi, infatti, non hanno ancora dimostrato continuità di risultati in questo campionato. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena fiducia, cercherà di sfruttare il fattore campo e la buona forma recente, mentre la Ternana tenterà di ottenere un successo in trasferta che manca da inizio campionato. Sarà un test importante per entrambe le squadre.

Segui la diretta testuale qui su TuttoNapoli!