Problemi per Anguissa, Gazzetta: "È allarme stiramento"

vedi letture

Anguissa, è allarme stiramento: salta una partita col Camerun. Brutte notizie che arrivano sul fronte Frank Anguissa, che secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sarebbe infortunato durante un allenamento sostenuto con la sua nazionale: "C’è preoccupazione per Frank Anguissa. Ieri sera i media camerunesi hanno reso noto che il centrocampista del Napoli non giocherà la partita contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma domani sera per i playoff africani di qualificazione ai Mondiali.

Sarebbe stato vittima di uno stiramento. Per oggi si attende un quadro più chiaro della situazione, dopo che saranno svolti degli accertamenti clinici approfonditi. Secondo più fonti, Anguissa si sarebbe fatto male durante un allenamento in Marocco. Stessa sorte per l’ex attaccante di Psg e Bayern Monaco, Eric Maxim Choupo-Moting. Alcuni cronisti hanno collegato gli infortuni a un allenamento troppo intenso".