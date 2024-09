Psg, Campos dice tutto: "Mai fatto offerte per Osimhen! Era solo una possibilità"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 18:30 In primo piano

Luis Campos, plenipotenziario del PSG, ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Il dirigente portoghese ha risposto così sulla possibilità, non concretizzata di portare Victor Osimhen a Parigi.

“Ovviamente Osimhen è stato analizzato come una delle possibilità. La nostra conclusione è stata che eravamo molto contenti con Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio“.

E non è stata fatta nessuna offerta?

“Offerta?! No. Abbiamo parlato di Osimhen come di altri attaccanti. Capisco che mi si associ a Osimhen visto l’ho portato io al Lille dallo Charleroi, e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo una ottima relazione e ci rispettiamo moltissimo come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti“.

Ma non ha mai avuto una chiamata dal Napoli, quantomeno quando il mercato stava chiudendo?

“Non so se lei ha comprato una casa recentemente. Se lo ha fatto, sicuramente ha parlato con varie persone che vendevano. Fa parte del mercato, tutti parliamo con tutti“.