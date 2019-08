Psv, van Bommel: "Lozano-Napoli? Media accelerano troppo. Infortunio non è preoccupante"

Lozano-Napoli: trattativa ancora da definire. Questo il pensiero del tecnico del PSV Van Bommel, che in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l'FK Haugesund parla del futuro del messicano. "Trattativa col Napoli definita ? Credo che stiano certamente accelerando più i media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L'infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo l'infortunio della scorsa gara. Non si è allenato ieri, ora dobbiamo vedere come sta. C'è tempo fino alla gara di giovedì sera"