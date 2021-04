Quagliarella ha sfiorato il clamoroso ritorno al Napoli nell'era-Ancelotti: il retroscena

Il Napoli sfida la Sampdoria oggi a Marassi e si ritroverà contro una coppia d'attacco composta da ex: Manolo Gabbiadini e, soprattutto, Fabio Quagliarella. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda l'anno complicato del bomber di Castellammare di Stabia in azzurro, per cause extra-campo l'idillio svanì subito.

RETROSCENA - Il quotidiano romano fa sapere anche che pochi anni fa, nell'era-Ancelotti, il giocatore poteva nuovamente tornare alle pendici del Vesuvio. E' tornato ad essere figlio di Napoli, era nel mirino della società partenopea per una clamorosa rentrée, ma l'operazione alla fine sfumò e il Napoli virò su altri obiettivi.