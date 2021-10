Quando Mourinho attaccò Osimhen: "Se teme la concorrenza non può giocare al Tottenham"

Nell'estate del 2020, prima di approdare al Napoli, Victor Osimhen era finito anche nel mirino del Tottenham, all'epoca allenato da José Mourinho. Oggi l'allenatore portoghese se lo ritroverà da avversario nel big match tra la Roma e gli azzurri e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta quella bocciatura anticipata ieri da Tuttonapoli:

"«Se uno ha paura di venire al Tottenham per la troppa concorrenza, allora non può giocare con noi», pensieri e parole di José Mourinho che due estati fa “bollò” così Victor Osimhen, perplesso nell’accettare la proposta degli Spurs rischiando di restare schiacciato dalla presenza di Harry Kane. Victor ha scelto Napoli e anche il senno di poi dimostra che questo è stato l’ambiente giusto per la sua maturazione. Anzi la chiameremmo esplosione, perché dopo un primo anno difficile e costellato da infortuni, questi primi due mesi sono stati eccellenti e parlano i fatti: 9 gol in 10 partite".