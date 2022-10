Quotidiani pazzi di Kvara: "Inarrestabile, straordinario, fenomeno! Come si ferma?"

TuttoNapoli.net

Khvicha Kvaratskhelia è ormai diventato un giocatore pazzesco, decisivo anche contro l'Ajax, al ritorno, con un assist e un gol su rigore. Si sprecano i complimenti per lui sui quotidiani.

Voto 8 il Corriere dello Sport

"Gioca una partita di sacrificio pazzesca a tutto campo e ciò significa che sta diventando anche un vero uomo squadra. Il resto, invece, è ancora da fenomeno: fa impazzire Sanchez e fa ammonire sia lui sia Taylor; regala l’assist a Jack-gol; trasforma il rigore del tris. Inarrestabile. Straordinario".

Voto 7.5 La Gazzetta dello Sport

"Ormai il Maradona accompagna con un ohhh le sue giocate, ti aspetti sempre qualcosa di eccellente e il georgiano non delude. Un assist e un gol dal dischetto, con freddezza".

Voto 7.5 Tuttonapoli

"E come lo fermi? E' l'interrogativo dei terzini destri d'Italia ed anche d'Europa. Manca l'infortunato Rensch, che fece impazzire all'andata, e si ripete col malcapitato Sanchez che all'ennesimo tunnel lo stende di frustrazione. Semina il panico in dribbling, spesso in mezzo a due, ed ha la lucidità di trovare sempre il compagno, come in occasione del gol di Raspadori. Aiuta anche difensivamente strappando applausi e concretizza un rigore non da poco, firmando il 3-1 nel momento migliore dell'Ajax. Esce con la standing ovation".