Rafa Marin arrivato a Villa Stuart: cominciano le visite mediche

Oggi alle 15:41 In primo piano

Rafa Marin alle visite mediche. In mattinata è toccato a Leonardo Spinazzola, ora è il momento del difensore spagnolo. Quest'ultimo, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, si è spostato a Villa Stuart, dov'è arrivato in questi minuti, come riporta Sky Sport.

Nella clinica romana, dunque, cominceranno le visite mediche anche per il giocatore che sarà acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid (che però si è tenuto la 'recompra'). Dopo le visite, apporrà la sua firma sul contratto.