Rai - Atletico pronto a chiudere per James: superata l'offerta azzurra, l'ultima parola spetta al colombiano

Piccolo antipasto della domenica sportiva all’interno del Tg Sport della Rai. L’esperto di mercato Ciro Venerato svela alcuni dettagli della trattativa per James Rodriguez con riferimento, in particolare, all’inserimento deciso dell’Atletico Madrid. “L’Atletico Madrid - dice Venerato - è pronto a chiudere con il Real per James Rodriguez. Il direttore sportivo Berta ha superato l’offerta del Napoli arrivando a 42 milioni e Jorge Mendes ha già informato il Napoli che difficilmente, però, pareggerà l’offerta. L’ultima parola, comunque, spetta al calciatore che sembra però ben disposto verso la nuova destinazione”. Nel corso della Domenica Sportiva dovrebbero arrivare - annuncia Venerato - nuovi dettagli sulla trattativa.