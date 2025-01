Rai - Bloccato Adeyemi! Ultimatum del Napoli allo United: 55mln o salta Garnacho

Chi arriverà al posto di Khvicha Kvaratskhelia? Alejandro Garnacho? Karim Adeyemi? O qualcun altro? Le ultime sul tema arrivano dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato al Tg Sport: "Difficilmente ci saranno decisive novità nella giornata di oggi. Il DS Manna non ha in agenda viaggi in Inghilterra (per Garnacho, ndr) dopo i summit milanesi di questi ultimi due giorni. Lui l'offerta l'ha fatta e oltre per ora non intende andare. Gli sembrano più che giusti i 55 milioni complessivi offerti al Manchester United per Garnacho. Offerta che fino ad oggi nessuno ha fatto. Tanto meno il Chelsea che deve prima vendere prima di presentare una offerta ufficiale. I Blues hanno solo parlato con gli agenti dell'esterno: non hanno ancora chiamato il manager Hargreavs, uomo mercato dello United.

Manna però si è portato avanti. Bloccato Adeyemi (il sì è imminente) ma prima il Borussia Dortmund deve ingaggiare il sostituto. Chiara a questo punto la strategia. Se lo United non cambierà idea il Napoli ingaggerà Adeyemi non appena avrà via libera dal Borussia Dortmund. United avvisato stamattina con una call. Prossima settimana dentro o fuori. Il Napoli è stanco di aspettare".