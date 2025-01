Rai - Comuzzo allettato dal Napoli che gli offre più del doppio dello stipendio

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:56 In primo piano

Ultime sul mercato del Napoli con il giornalista Ciro Venerato. Nel corso del TgRai Regione ecco gli ultimi aggiornamenti: "Conte teso, sognava Garnacho e Adeyemi per l'attacco, ma gli ultimi nomi per l'attacco che gli stanno proponendo De Laurentiis e Manna non lo esaltano. Ovvero: Amuzu e Saint-Maximin. Stasera chiude il mercato saudita, bisogna capire se il suo tesseramento sarà possibile anche da domani.

Pochi minuti fa, intanto, è terminato il vertice tra la Fiorentina e l'agente di Pietro Comuzzo. Il calciatore è allettato dal Napoli che gli ha offerto più del doppio dello stipendio, ma Commisso fa muro e chiede 40 milioni, anche 35 più 5 di bonus ma facilmente raggiungibili con la Champions e non con lo scudetto. Il Napoli va avanti nella trattativa".