Rai - Osimhen, è finita! Niente accordo col Chelsea e salta l’operazione

Dopo una lunghissima sessione di calciomercato estiva, la telenovela della cessione di Victor Osimhen sta per finire nel peggiore dei modi. Infatti stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il nigeriano non ha trovato l'accordo con il Chelsea.

Ad ormai meno di due ore dalla chiusura del calciomercato, l'ultima pista che era rimasta per Victor Osimhen si può dire sfumata. I Blues hanno l'accordo solo con il Napoli e non con il bomber nigeriano, che ha richieste più alte sull'ingaggio. La pista araba va esclusa, almeno per il momento, in quanto l'Al Ahli ha virato su Ivan Toney dopo i 5 milioni in più chiesti dalla società azzurra, che hanno fatto indispettire il club di Saudi Pro League. Così Osimhen rischia seriamente di rimanere fuori rosa, almeno fino a gennaio.