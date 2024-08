Sky - Osimhen rischia la tribuna: il Chelsea ha accordo solo col Napoli

Dopo una lunghissima sessione di calciomercato estiva, la telenovela della cessione di Victor Osimhen potrebbe finire nel peggiore dei modi. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, il nigeriano rischia di rimanere fuori rosa quantomeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato.

Ad oggi mancano meno di due ore dalla chiusura del calciomercato e l'unica strada possibile per Victor Osimhen è il Chelsea, ma i Blues hanno l'accordo solo con il Napoli e non con il bomber nigeriano, che ha richieste più alte sull'ingaggio. La pista araba va esclusa, almeno per il momento, in quanto l'Al Ahli ha virato su Ivan Toney dopo i 5 milioni in più chiesti dalla società azzurra, che hanno fatto indispettire il club di Saudi Pro League.