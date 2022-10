Ranking Uefa, il Napoli vola! Sale al 18esimo posto ed ora la Top 15 europea è vicinissima

Il Napoli raccoglie i punti di un'altra vittoria con l'Ajax e soprattutto il ricco bonus per l'accesso agli ottavi e avvicina il miglior ranking di sempre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avevamo lasciato al 21esimo posto a 66.000 punti, lo ritroviamo al 18esimo posto con ben 73.000 punti. Il Napoli raccoglie i punti di un'altra vittoria con l'Ajax e soprattutto il ricco bonus per l'accesso agli ottavi di finale e avvicina il miglior ranking di sempre (il 15esimo posto raggiunto con Ancelotti). Nei prossimi turni bisognerà difendersi dal ritorno dei club che successivamente si qualificheranno, ma il Napoli avrà l'occasione anche per accorciare su molte squadre ancora più avanti che sono in difficoltà o che potrebbero uscire dai giochi. Di seguito il ranking aggiornato prima della giornata di Europa League e Conference League.

1 Man City 128.000

2 Bayern Monaco 126.000

3 Liverpool 114.000

Chelsea 114.000

5 Real Madrid 108.000

6 Psg 103.000

7 Barcellona 96.000

8 Juventus 90.000

9 Man United 89.000

10 Ajax 87.000

11 Atletico 84.000

12 Roma 78.000

13 Borussia 77.000

14 Inter 76.000

Villarreal 76.000

Siviglia 76.000

17 Lipsia 74.000

18 Napoli 73.000

19 Tottenham 71.000

--------------------------------

28 Atalanta 55.000

39 Lazio 39.000

49 Milan 33.000

105 Fiorentina 13.299