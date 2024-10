Raspadori-Juve, l'agente: "Giuntoli lo stima, ma sta bene a Napoli! E' prematuro..."

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 13:04 In primo piano

L'agente Tullio Tinti ha parlato a TMW a margine dell'assemblea elettiva Aiacs toccando tanti temi legati ai suoi assistiti, compreso Giacomo Raspadori. Al procuratore viene chiesto dell'attaccante del Napoli e dell'accostamento alla Juventus. Tinti risponde così: "Giacomo sta bene a Napoli, sicuramente. Il ds è l'ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature".

Gabbia protagonista di un grande avvio di stagione. Può arrivare anche il rinnovo col Milan?

"Ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E' un ragazzo fantastico e un giocatore importante, si è guadagnato tutto da solo. E' partito indietro ma si è guadagnato il posto a suon di prestazioni. A breve parleremo, mi hanno chiamato e a breve ne discuteremo. Lui è super felice, ha la maglia del Milan addosso fin da bambino e quindi è felice di poter rinnovare e di avere questa considerazione da parte della dirigenza. Poi è chiaro che serva discuterne".

E' pronto anche per responsabilità superiori come la Nazionale e la fascia di capitano del Milan?

"Lui è pronto per queste cose, è un ragazzo top, ha cultura, è il primo ad arrivare al campo... Quindi sarebbe pronto".

Colpani ha vissuto un avvio di stagione più complicato del previsto...

"E' partito che non era a posto, arrivato a Firenze non aveva ancora iniziato la preparazione. Ora sta recuperando, ha fatto bene le ultime due. Ha il talento giusto per giocare a quei livelli e anche di più".