Raspadori torna al Napoli? Possibile intreccio con la Roma e Dovbyk: la situazione

vedi letture

Negli ultimi giorni è tornata d’attualità la pista che porta a un possibile ritorno di Giacomo Raspadori in maglia azzurra. L’attaccante, oggi all’Atletico Madrid, sta valutando l’addio per trovare maggiore continuità e restare nel giro della Nazionale. La Roma sembrava in pole position, ma l’accordo con il giocatore non è stato ancora raggiunto, mentre anche la Lazio si è inserita dopo la cessione di Castellanos.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli ha chiesto informazioni, accarezzando l’idea di un clamoroso ritorno. Un’operazione tutt’altro che semplice, però, per i vincoli di mercato che il club di Aurelio De Laurentiis è chiamato a rispettare: la sessione invernale dovrà chiudersi a saldo zero, con uscite e entrate perfettamente bilanciate.

Il quadro si intreccia con la situazione offensiva: l’infortunio di Romelu Lukaku complica i piani e rende centrale il tema del centravanti. In caso di uscita di Lucca, il Napoli dovrà intervenire davanti e potrebbe aprirsi anche un dialogo con la Roma per Artem Dovbyk. Raspadori resta una suggestione affascinante, ma il suo ritorno dipenderà da un delicato incastro di scelte e opportunità.