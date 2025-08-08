Ultim'ora Raspadori va all'Atletico, è fatta! Sky: intesa totale col Napoli, le cifre

Giacomo Raspadori è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, i Colchoneros hanno raggiunto un'intesa totale con il Napoli per la cessione dell'attaccante italiano, grande protagonista della stagione del quarto Scudetto. Gli azzurri hanno accettato una cifra di 26 milioni di euro, bonus inclusi, da parte del club spagnolo per il cartellino di Jack Raspadori.

Dunque, dopo Giovanni Simeone al Torino, un altro baluardo dei due Scudetti si appresta a salutare il Napoli. Giacomo Raspadori lascia gli azzurri dopo 109 presenze e 18 gol, di cui diverse marcature pesanti nella conquista dei tricolori: dalla rete in extremis contro la Juventus nel 2022/23, ai timbri decisivi contro Venezia e Lecce nel 2024/25. Con l'uscita di Raspadori, il Napoli si metterà alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato: resistono i nomi di Kevin dello Shaktar Donestk, Grealish del Manchester City, e Sterling del Chelsea, ma non si escludono sorprese.

