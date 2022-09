Reazione e rimonta da grande squadra: Kim-Kvaratskhelia, la doppia K fa volare il nuovo ciclo

Il Napoli vince all'Olimpico contro la Lazio e cancella gli ultimi due pareggi riprendendosi, almeno per qualche ora, il primo posto in classifica.

Il Napoli vince all'Olimpico contro la Lazio e cancella gli ultimi due pareggi riprendendosi, almeno per qualche ora, il primo posto in classifica. Al di là dei tre punti, però, la squadra di Luciano Spalletti dà dimostrazione di grande spessore tecnico e caratteriale, rimontando una Lazio in salute e favorita anche dal gol trovato al primo tiro in porta. Da quel momento però soltanto Napoli con un controllo totale del campo che in prima battuta sembra concesso dalla Lazio - per chiudere gli spazi e ripartire - ma che dopo l'1-1 firmato da Kim prosegue con ancora maggior ritmo ed appare a tutti gli effetti come imposto dai partenopei che concedono pochissimo e continuano a macinare gioco ed occasioni fino al raddoppio di Kvaratskhelia.

Il paragone non fa più paura

Non c'è Koulibaly, ma Kim, autore di una grande prova difensiva e del gol pesantissimo in quel momento a livello anche psicologico. Una certezza sin dalle prime uscite per Spalletti che nel post-partita si sbilancia nel paragone con Koulibaly: "Kim è un altro comandante? "Questo viene come lui, veramente. Ha quella forza e quella determinazione dei grandi profili. E' stato abituato a fare la guerra in fase difensiva, ma ha la velocità e la tecnica anche per andare a giocare in uscita", le parole del tecnico che si attende l'ultimo step in fase di possesso, in costruzione.

Kvara travolge (anche) la Lazio

Dopo un inizio scintillante, a Firenze non aveva brillato, ma in una serata negativa aveva comunque messo due volte Lozano in condizione di far gol. A Roma inizia raddoppiato sistematicamente e così si accentra sempre di più e nei tagli verso il centro diventa devastante: colpisce un palo clamoroso dopo una ruleta, poi ne sfiora un altro prima del 2-1 buttando giù la porta. Il tutto all'interno di una prestazione in cui partecipa alla manovra, sviluppa gioco, alza il pressing e spesso recupera palla. E Spalletti, anche in questo post-partita, ripete che "bisogna aspettarsi ancora di più da lui".