Reinildo Mandava frena sul Napoli: "Non ci penso, voglio rispettare il mio contratto col Lille!"

Ad un anno dalla scadenza di contratto con il Lille, il terzino sinistro Reinildo Mandava è stato accostato al Napoli. Il mozambicano ha parlato anche di questo nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di A Bola: "Non ho la testa sul Napoli. In questo momento sono più concentrato sul riposo e su questo periodo in cui abbiamo festeggiato il titolo".

FRENATA? - L'ex Benfica non si sbilancia, ma pare far capire di voler restare con i campioni di Francia: "Ho un contratto con il Lille fino al 2022 e ho intenzione di rispettarlo, senza pensare alla possibilità di partire. Ho imparato da mia madre che con il lavoro duro le cose e i salti in avanti accadranno naturalmente".