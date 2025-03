Relevo - Spunta Sugawara come vice-Di Lorenzo: contatti Napoli-Southampton, i dettagli

Nome nuovo per il mercato del Napoli. Piace Yukinari Sugawara, terzino destro del Southampton e della nazionale giapponese, classe 2000. A riferirlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo.

Sarebbe l’alternativa a Di Lorenzo sulla fascia, dato che molto probabilmente in estate Mazzocchi lascerà il Napoli e troverà un’altra destinazione. Sugawara è stato visionato anche da altri club importanti, tra cui l’Inter. E’ un calciatore di qualità, affidabile, che diventerebbe il backup di Di Lorenzo. Quest’anno il giapponese ha collezionato 26 presenze in Premier League. Ci sono già stati dei contatti tra Napoli e Southampton. E’ più di un’idea per la difesa e può essere una pista interessante per l’estate.