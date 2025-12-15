Sky, Caressa: "Che differenza tra casa e fuori! Ma si gioca sempre con gli stessi"

vedi letture

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha svelato alcuni dati sul Napoli, evidenziando la differenza dei numeri tra le gare in casa e quelle in trasferta: “Bisogna dire la verità, il Napoli sta giocando sempre con gli stessi uomini, ha un sacco di assenze e i giocatori non ha più tanto turnover. Tra le partite in casa e quella in trasferta c’è una differenza veramente sensibile. La media punti passa da 2,5 a 1,1. I gol concessi da 0,7 a 1,5. I tiri in porta presi raddoppiano quasi.

L’altezza degli interventi difensivi precipita, perché difendere 8 metri indietro è tantissimo. La distanza dei tiri concessi in trasferta si riduce ed arriva a 15 metri. L’Xg per tiro raddoppia, addirittura da 0,06 a 0,11. Quindi il Napoli concede tantissimo fuori casa. Per quanto riguarda i numeri degli Xg, le occasioni concesse, in casa in open play ne concede l’85%, in contropiede il 5%, su calcio piazzato il 10%. In trasferta paradossalmente in contropiede concede il 20%, su calcio piazzato addirittura il 22% e in open play il 58%.

Per quanto riguarda i minuti giocati. Sono stati il 100% per Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, McTominay, quasi il 100% per Rrahamni, Neres, Buongiorno, Beukema, Lang. Cioè andiamo dal 100% all'80% dei minuti, tantissimo! Il decimo, che è Olivera, ed Elmas, sono al 57%, Lobotka che si era fatto male al 55%. Poi precipitiamo: Spinazzola, che non era stato tanto bene, 27%, Politano anche 27%, Mazzocchi 3%, Vergara addirittura 2,6%. E ovvio, vedendo quelli che mancano, che è in grande difficoltà. Ma Conte poteva fare ancora qualche cambio o il livello è tanto diverso? Penso ad esempio Politano. A metà campo gli mancano praticamente tutti".