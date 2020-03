Repubblica - ADL costretto a reagire: ultimatum alla Uefa per Barcellona-Napoli

L’ultimatum di De Laurentiis. Mentre regna il caos nella Uefa, incapace di prendere una decisione chiara e definitiva sullo stop alle competizioni, arriva la mossa del patron del Napoli che non ha nessuna intenzione di attendere fino al 17 marzo per conoscere la decisione sulla gara Barcellona-Napoli.

Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, per il club azzurro questa incertezza rappresenta un problema perché ci sarebbe da organizzare il viaggio a Barcellona, considerando che c’è il divietò di volo dall’Italia per la Spagna ed al momento non ci sono deroghe per i club sportivi. “De Laurentiis.- scrive il quotidiano - non ha avuto scelta ed è stato costretto a reagire con un ultimatum, pretendendo entro oggi una decisione definitiva”.