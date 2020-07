Repubblica - ADL-Osimhen, quattro ore di summit: la punta ha già visionato qualche casa

E' durato circa 4 ore il summit a Capri, ieri, tra De Laurentiis e Osimhen, approccio importante per perfezionare l'accordo. Contratto da 2.5 milioni a stagione a salire coi bonus per l'attaccante del Lille, che si sta convincendo sempre più: Napoli è la scelta giusta. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nel raccontare la sua giornata napoletana, rivela anche che Osimhen potrebbe aver già visionato qualche casa e continuerà il suo tour in città oggi in compagnia dei suoi agenti e della sua dolce metà.