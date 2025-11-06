Repubblica: "Conte faceva riferimento a carenze centro sportivo, calciatori in fila per la fisioterapia"

"La coperta del Napoli continua a essere corta ed è un’emergenza paradossale, dopo l’arrivo in estate di 9 rinforzi". Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "L’infermeria azzurra è talmente piena, infatti, da rendere insufficiente persino un organico molto più attrezzato rispetto a quello della stagione scorsa. Conte ha ammesso per la prima volta il problema dopo il pari con l’Eintracht. «Il doppio impegno campionato-Champions è diverso da gestire. Dobbiamo crescere tutti insieme, in campo e fuori».

Non sono un mistero le carenze del centro sportivo di Castel Volturno, dove i calciatori non hanno uno spazio attrezzato per riposare tra un allenamento e l’altro e devono mettersi in fila per la fisioterapia, visto che sale e personale sono ridotte. Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico".