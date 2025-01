Repubblica: "Kvara, il Psg offre 45mln. No del Napoli a Skriniar"

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di Kvaratskhelia e del suo futuro, spiegando che al momento c'è distanza col Psg per la cessione dell'attaccante georgiano.

"A far precipitare la situazione di colpo sono stati gli agenti del campione georgiano, che hanno respinto per l’ennesima volta la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis (6 milioni netti fino al 2029, comprensivi di bonus) e si sono fatti ambasciatori dell’offerta messa sul tavolo dal Paris Saint Germain per acquistare a titolo definitivo illoro assistito: 45 milioni di euro. A queste condizioni economiche non se ne farà nulla, ovviamente, perché il club azzurro valuta il cartellino della sua stella esattamente il doppio: 90 milioni. Cash, subito e senza alcuna contropartita tecnica. Non interessa nemmeno Skriniar".